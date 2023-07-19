Все билеты на прощальный матч Зарипова распроданы

Все билеты на прощальный матч Даниса Зарипова распроданы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Ак Барса».
«На прощальный матч Даниса Зарипова билетов в продаже уже нет», — сказано в сообщении.
Вместимость «Татнефть Арены» в Казани составляет 8900 человек на хоккейные матчи. Игра состоится 9 августа в Казани. Ранее казанский клуб сообщал, что менее чем за сутки было продано более 5000 билетов.
Перед началом матча пройдёт церемония чествования Даниса Зарипова, а «Ак Барс» впервые в истории выведет номер из обращения − число 25 навсегда останется за Зариповым.
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).
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