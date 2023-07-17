«Ак Барс» пригласил болельщиков на прощальный матч Зарипова и назвал участников

Казанский «Ак Барс» пригласил болельщиков на прощальный матч Даниса Зарипова.

«9 августа в 19:00 на льду «Татнефть Арены» состоится прощальный матч Даниса Зарипова. Вместе с легендой «Ак Барса» сыграют бывшие партнёры и тренеры: Алексей Морозов, Александр Овечкин, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Евгений Кузнецов, Александр Сёмин, Алексей Чупин, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьёв и другие.

Перед началом матча пройдёт церемония чествования Даниса Зарипова: под своды арены поднимется стяг легендарного нападающего, а «Ак Барс» впервые в истории выведет номер из обращения − число 25 навсегда останется за Данисом Зариповым», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).