«Сиэтл» продлил контракт с главным тренером Хэкстолом до конца сезона-2025/2026

«Сиэтл Кракен» объявил о продлении контракта с главным тренером Дэйвом Хэкстолом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.
Хэкстол возглавил «Сиэтл» в первый же год существования команды. В сезоне-2022/2023, на второй год во главе клуба, Хэкстол сумел привести «Кракен» к 46 победам и 100 набранным очкам. В плей-офф «Кракен» в первом раунде выбил действующих чемпионов НХЛ «Колорадо Эвеланш».
«Мы считаем, что движемся в правильном направлении с Дэйвом в качестве главного тренера, и было важно продемонстрировать эту уверенность в продлении контракта. Дэйв и его сотрудники проделали огромную работу по созданию сплочённого коллектива в нашей раздевалке, и их труд помогает задавать тон нашей команде», — заявил генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис.
- 19 июля 2023
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