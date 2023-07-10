«Это был фейерверк». Финский форвард «Сиэтла» вспомнил времена в КХЛ

Финский нападающий «Сиэтл Кракен» Ээли Толванен вспомнил своё выступление в КХЛ в сезоне-2017/2018. В первом матче, проведённом с минским «Динамо», форвард забросил три шайбы, став самым молодым автором хет-трика.

«Я приехал из американской юношеской лиги, чтобы играть за «Йокерит». В то время было много разговоров о моей роли, о том, что её нужно заслужить.

Хет-трик в дебютном матче? Дела пошли сразу хорошо. Это был фейерверк. Приятно время от времени вспоминать об этом. У меня была возможность тренироваться и играть под руководством Юкки Ялонена. В том сезоне ещё были матчи сборных. Это было действительно прекрасное время.

Ни разу не появлялось ощущения, что было слишком много рекламы или хлопот. Маленькому парню было приятно оказаться в СМИ. Если ты часто попадаешь в СМИ, значит, что-то удалось. Громкая огласка личной жизни? Никаких нарушений не было. Всё было отлично. То, что публиковали СМИ, было положительным.

«Йокерит» сейчас? Я надеюсь, что они скоро получат повышение и что «джокеров» снова можно будет увидеть в СМ-Лииге как можно скорее. Вот где команда должна быть. Так, многие скучают, например, по локальным матчам между «Йокеритом» и ХИФК», — приводит слова Толванена Iltalehti.