«Сент-Луис» подписал контракт с защитником с африканскими корнями

Защитник Джереми Биакабутука подписал контракт новичка с «Сент-Луисом». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года.

Биакабутука родился в Канаде, куда семья его отца переехала из Заира (ныне ДР Конго) в 1978 году. Его дядя Тим играл в американский футбол и стал первым в истории уроженцем этой африканской страны, сыгравшим в НФЛ.

Джереми не выбирался на драфте НХЛ. В минувшем сезоне он выступал в юниорской лиге Квебека за «Шарлоттаун». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 42 (17+25) очка при 53 минутах штрафа и полезности «-8».