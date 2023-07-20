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«Сент-Луис» подписал контракт с защитником с африканскими корнями

«Сент-Луис» подписал контракт с защитником с африканскими корнями
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Защитник Джереми Биакабутука подписал контракт новичка с «Сент-Луисом». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года.

Биакабутука родился в Канаде, куда семья его отца переехала из Заира (ныне ДР Конго) в 1978 году. Его дядя Тим играл в американский футбол и стал первым в истории уроженцем этой африканской страны, сыгравшим в НФЛ.

Джереми не выбирался на драфте НХЛ. В минувшем сезоне он выступал в юниорской лиге Квебека за «Шарлоттаун». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 42 (17+25) очка при 53 минутах штрафа и полезности «-8».

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