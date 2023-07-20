Жафяров: с детства болел за «Ак Барс», для меня поработать с Билялетдиновым — это вау

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров рассказал, что с нетерпением ожидает работу под руководством Зинэтулы Билялетдинова, и заявил, что с детства является поклонником казанского клуба.

«Для меня поработать с Билялетдиновым – это прям вау, других слов я не подберу. Без Билялетдинова не было бы «Ак Барса» – ни нынешнего, ни предыдущего, за который я болел в детстве. Все его победы говорят сами за себя. Мне очень приятно будет поработать с ним, это будет важная галочка в моей карьере.

Всегда немного следишь за всеми, всё видно и слышно. У кого какие проблемы, а у кого – плюсы. Я видел, как команда преобразилась в прошлом сезоне после прихода Билялетдинова. Не скажу, что до Билялетдинова там была плохая команда, но не хватило чего-то, какого-то важного винтика. Видимо, этот самый винтик и удалось подкрутить Зинэтуле Хайдяровичу. Это, опять же, подтверждает его уровень.

С детства болел за «Ак Барс»? Именно так. Помню ещё, когда мне было 17–18 лет, отец заказал нам именные свитера «Ак Барса» с номерами. Штук десять их было, в деревне надевали их, когда играли в хоккей, даже на какие-то местные праздники их надевали», — цитирует Жафярова «БИЗНЕС Online».

Жафяров в прошлом сезоне сыграл за СКА 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.