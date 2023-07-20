«Авангард» обменял права на голкипера Мельничука в «Торпедо»

«Авангард» обменял спортивные права на вратаря Алексея Мельничука в нижегородское «Торпедо», сообщает пресс-служба омского клуба. «Ястребы» получат денежную компенсацию.
В прошлом сезоне 25-летний вратарь успел сыграть за три команды в Континентальной хоккейной лиге. Мельничук провёл восемь матчей за «Сочи», в которых в среднем отражал 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2.58. За «Трактор» Алексей провёл четыре матча, в которых пропустил 10 шайб с процентом отражённых бросков 75. В трёх матчах голкипер был заменён в ходе встречи. За омский клуб голкипер сыграл два матча, в которых пропустил три шайбы с 85,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,00.
В сезоне-2021/2022 Мельничук сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».
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