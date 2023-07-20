Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это фантастическая сделка». The Hockey Writers — о контракте Торопченко с «Сент-Луисом»

«Это фантастическая сделка». The Hockey Writers — о контракте Торопченко с «Сент-Луисом»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Итан Картер в статье на сайте The Hockey Writers оценил контракт Алексея Торопченко с «Сент-Луис Блюз».

«Сент-Луис» и Алексей Торопченко достигли договорённости о двухлетней сделке со среднегодовой стоимостью в размере $ 1,25 млн, избежав арбитража. Это фантастическая сделка для обеих сторон, поскольку они избежали арбитража и заключили сделку, которая продлится до сезона-2024/2025. Сохранение места под потолком зарплат для клуба и два года контракта для игрока — это потрясающие условия. Роль Торопченко как вингера четвёртого звена за последние два сезона была огромной. У него редкое сочетание габаритов и скорости, которое очень ценит главный тренер Крейг Берубе», — сказано в статье.

24-летний Торопченко был выбран «блюзменами» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (10+9) очков и 12 минут штрафа в 69 матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис Блюз».

Материалы по теме
«Сент-Луис» подписал контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023