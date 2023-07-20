«Это фантастическая сделка». The Hockey Writers — о контракте Торопченко с «Сент-Луисом»

Журналист Итан Картер в статье на сайте The Hockey Writers оценил контракт Алексея Торопченко с «Сент-Луис Блюз».

«Сент-Луис» и Алексей Торопченко достигли договорённости о двухлетней сделке со среднегодовой стоимостью в размере $ 1,25 млн, избежав арбитража. Это фантастическая сделка для обеих сторон, поскольку они избежали арбитража и заключили сделку, которая продлится до сезона-2024/2025. Сохранение места под потолком зарплат для клуба и два года контракта для игрока — это потрясающие условия. Роль Торопченко как вингера четвёртого звена за последние два сезона была огромной. У него редкое сочетание габаритов и скорости, которое очень ценит главный тренер Крейг Берубе», — сказано в статье.

24-летний Торопченко был выбран «блюзменами» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (10+9) очков и 12 минут штрафа в 69 матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис Блюз».