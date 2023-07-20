Жафяров: Радулов никак не поменялся со времён ЦСКА, отдаст всего себя на льду ради команды

Новичок «Ак Барса» Дамир Жафяров рассказал о составе казанцев и оценил игру своего одноклубника Александра Радулова.
«Не смущает ли то, что несмотря на регалии, придётся завоёвывать место в составе? Никаких регалий нет, каждый сезон нужно выкладываться на полную, завоёвывать место в составе и помогать команде. В Казани собрался отличный коллектив, я рад оказаться в таком месте. Нам всем надо сплотиться и играть друг за друга, делать правильную работу, которую будет требовать тренерский штаб.
Насколько такой игрок, как Александр Радулов, важен для команды? Я хорошо знаю Александра, два года назад мы вместе катались и готовились к сезону. Он никак не поменялся со времён ЦСКА. Это всё тот же хоккеист, который всегда хочет побеждать. Он отдаст всего себя на льду ради команды. Радулов – это огромный плюс для команды. Против такого хоккеиста сложно играть, а если он играет за тебя, то это хорошо», — сказал Жафяров в интервью «Бизнес ONLINE».
Ранее Жафяров рассказал, что с нетерпением ожидает работы под руководством Зинэтулы Билялетдинова, а также заявил, что с детства является поклонником казанского клуба.
- 20 июля 2023
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