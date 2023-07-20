Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Hockey News оценил шансы Пономарёва сыграть за «Каролину» в будущем сезоне

The Hockey News оценил шансы Пономарёва сыграть за «Каролину» в будущем сезоне
Комментарии

Журналист Тони Феррари в статье на сайте The Hockey News оценил шансы нападающего Василия Пономарёва сыграть за «Каролину Харрикейнз» в будущем сезоне.

«Пономарёв провёл очень хороший сезон в АХЛ и в следующем сезоне должен снова показать свою лучшую игру. «Каролине» не помешал бы небольшой толчок в атаке и Пономарёв может его дать. Если «Каролину» настигнут травмы, Пономарёв должен быть в числе первых, кого поднимут из АХЛ», — сказано в статье.

В прошлом сезоне Американской хоккейной лиги Пономарёв набрал 46 (24+22) результативных баллов в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером «Чикаго Вулвз».

Ранее агент Василия Пономарёва Дэн Мильштейн рассказал о будущем хоккеиста.

Материалы по теме
Агент Мильштейн: Пономарёв будет бороться за место в «Каролине»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023