The Hockey News оценил шансы Пономарёва сыграть за «Каролину» в будущем сезоне
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Журналист Тони Феррари в статье на сайте The Hockey News оценил шансы нападающего Василия Пономарёва сыграть за «Каролину Харрикейнз» в будущем сезоне.
«Пономарёв провёл очень хороший сезон в АХЛ и в следующем сезоне должен снова показать свою лучшую игру. «Каролине» не помешал бы небольшой толчок в атаке и Пономарёв может его дать. Если «Каролину» настигнут травмы, Пономарёв должен быть в числе первых, кого поднимут из АХЛ», — сказано в статье.
В прошлом сезоне Американской хоккейной лиги Пономарёв набрал 46 (24+22) результативных баллов в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером «Чикаго Вулвз».
Ранее агент Василия Пономарёва Дэн Мильштейн рассказал о будущем хоккеиста.
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