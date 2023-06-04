Агент Мильштейн: Пономарёв будет бороться за место в «Каролине»

Агент нападающего системы «Каролины Харрикейнз» Василия Пономарёва Дэн Мильштейн рассказал о будущем хоккеиста.

«Василий Пономарёв останется в Северной Америке и будет бороться за место в составе основной команды, у него планы провести следующий сезон там, а не в Европе», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

Ранее генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл сообщил, что «Чикаго Вулвз», который был фарм-клубом «ураганов» и где выступал Пономарёв, выразил желание стать независимой командой, и с большой долей вероятности европейские игроки из системы «Харрикейнз» проведут следующий сезон в Европе. Контракт Пономарёва с «Каролиной» рассчитан до 2025 года. В КХЛ права на хоккеиста принадлежат «Спартаку».

В текущем сезоне АХЛ он набрал 46 (24+22) очков в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером «Чикаго Вулвз».