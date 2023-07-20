Генменеджер «Торпедо» — о Мельничуке: в трудной ситуации мы хотим помочь ему

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал обмен с «Авангардом», в результате которого нижегородский клуб получил права на голкипера Алексея Мельничука.

«Алексей Мельничук однажды нам сильно помог. Сейчас, в трудной ситуации, мы хотим помочь ему вернуться на свой уровень. Мы знаем его способности, и вместе с нашим тренером вратарей Николаем Хабибулиным он способен прогрессировать. Всё в его руках.

Спасибо «Авангарду» за конструктивный диалог и лично Евгению Забуге (директор «Авангарда» по спортивно-правовым вопросам, – Прим. «Чемпионата»)», – заявил Гафуров в интервью Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 25-летний вратарь успел сыграть за три команды в Континентальной хоккейной лиге.