Генменеджер «Торпедо» — о Мельничуке: в трудной ситуации мы хотим помочь ему
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал обмен с «Авангардом», в результате которого нижегородский клуб получил права на голкипера Алексея Мельничука.
«Алексей Мельничук однажды нам сильно помог. Сейчас, в трудной ситуации, мы хотим помочь ему вернуться на свой уровень. Мы знаем его способности, и вместе с нашим тренером вратарей Николаем Хабибулиным он способен прогрессировать. Всё в его руках.
Спасибо «Авангарду» за конструктивный диалог и лично Евгению Забуге (директор «Авангарда» по спортивно-правовым вопросам, – Прим. «Чемпионата»)», – заявил Гафуров в интервью Metaratings.ru.
В прошлом сезоне 25-летний вратарь успел сыграть за три команды в Континентальной хоккейной лиге.
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