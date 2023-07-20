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Генменеджер «Торпедо» — о Мельничуке: в трудной ситуации мы хотим помочь ему

Генменеджер «Торпедо» — о Мельничуке: в трудной ситуации мы хотим помочь ему
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал обмен с «Авангардом», в результате которого нижегородский клуб получил права на голкипера Алексея Мельничука.

«Алексей Мельничук однажды нам сильно помог. Сейчас, в трудной ситуации, мы хотим помочь ему вернуться на свой уровень. Мы знаем его способности, и вместе с нашим тренером вратарей Николаем Хабибулиным он способен прогрессировать. Всё в его руках.

Спасибо «Авангарду» за конструктивный диалог и лично Евгению Забуге (директор «Авангарда» по спортивно-правовым вопросам, – Прим. «Чемпионата»)», – заявил Гафуров в интервью Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 25-летний вратарь успел сыграть за три команды в Континентальной хоккейной лиге.

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