«Торпедо» обменяло двоих хоккеистов в «Нефтехимик»

«Торпедо» произвело обмен с «Нефтехимиком», сообщается в официальном телеграм-канале нижегородской команды.

Так, в результате сделки нижнекамцы заполучили права на игрока обороны Егора Юзленко и форварда Данилу Медведева. В «Торпедо» отправилась денежная компенсация.

«Благодарим хоккеистов за выступления в системе нашего клуба и желаем дальнейших карьерных успехов!» — говорится в сообщении.

Отметим, что 21-летний белорусский защитник Юзленко последний сезон провёл в чемпионате Беларуси, выступая за «Гомель». Суммарно хоккеист провёл 53 матча регулярного чемпионата и плей-офф, набрав 3 (0+3) очка при показателе полезности «+5». 19-летний нападающий Медведев, играя в МХЛ за «Чайку», провёл 38 встреч, записав на свой счёт 11 (4+7) баллов.