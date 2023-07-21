«Торпедо» обменяло двоих хоккеистов в «Нефтехимик»
Поделиться
«Торпедо» произвело обмен с «Нефтехимиком», сообщается в официальном телеграм-канале нижегородской команды.
Так, в результате сделки нижнекамцы заполучили права на игрока обороны Егора Юзленко и форварда Данилу Медведева. В «Торпедо» отправилась денежная компенсация.
«Благодарим хоккеистов за выступления в системе нашего клуба и желаем дальнейших карьерных успехов!» — говорится в сообщении.
Отметим, что 21-летний белорусский защитник Юзленко последний сезон провёл в чемпионате Беларуси, выступая за «Гомель». Суммарно хоккеист провёл 53 матча регулярного чемпионата и плей-офф, набрав 3 (0+3) очка при показателе полезности «+5». 19-летний нападающий Медведев, играя в МХЛ за «Чайку», провёл 38 встреч, записав на свой счёт 11 (4+7) баллов.
Комментарии
- 21 июля 2023
-
17:12
-
16:55
-
16:26
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
05:43
-
05:08
-
04:36
-
03:51
-
03:25
-
02:10
- 20 июля 2023
-
23:46
-
23:25
-
23:10
-
22:47
Партнерский контент