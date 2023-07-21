Стал известен состав сборной России до 23 лет на предсезонный турнир в Сочи

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила состав национальной команды до 23 лет на турнир Sochi Hockey Open. Предсезонное соревнование начнётся 3 августа и продлится до 8 августа в Сочи.
В состав попали 28 хоккеистов (три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих). Девять игроков являются представителями СКА.
Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков (оба — СКА), Никита Подлягин («Авангард»).
Защитники: Никита Смирнов («Динамо» Мн), Никита Евсеев, Всеволод Альметкин (оба — «Ак Барс»), Владимир Грудинин, Артем Барабоша (оба — ЦСКА), Даниил Иванов («Спартак»), Роман Юзбашян («Сочи»), Михаил Гуляев («Авангард»), Артём Проничкин («Торпедо»), Никита Баклашев («Динамо» М).
Нападающие: Станислав Яровой («Витязь»), Роман Абросимов («Северсталь»), Илья Чефанов («Металлург» Нк), Дмитрий Бучельников, Матвей Кабуш, Иван Демидов, Григорий Кузьмин, Семён Синяткин, Семён Демидов, Даниил Лазутин (все — СКА), Андрей Никонов, Никита Буруянов (оба — «Динамо» М), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Максим Великов (ЦСКА), Данила Климов («Сочи»).
Отметим, что главным тренером сборной будет Николай Воеводин. Ему будут помогать тренеры Александр Титов, Герман Титов, тренер вратарей Алексей Давыдов, а также тренер по физической подготовке Александр Кофанов.
Напомним, сборная России до 23 лет на Sochi Hockey Open проведёт четыре матча. Национальная команда встретится с «Сочи» (3 августа), «Адмиралом» (5 августа), «Авангардом» (7 августа) и СКА (8 августа).
- 21 июля 2023
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