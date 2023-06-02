В «Сочи» показали логотип предсезонного турнира, отражающий особенности города

С 3 по 8 августа в восьмой раз состоится «Лига Ставок Sochi Hockey Open». В этом году за трофей поборются СКА, «Авангард», «Адмирал», сборная России и хоккейный клуб «Сочи». Команды проведут игры в один круг каждый с каждым. Матчи турнира состоятся на арене «Шайба».

«Логотип позволяет мгновенно поймать ассоциативный ряд с главным российским городом-курортом, в цветовой палитре преобладает зелёный цвет – основной в айдентике титульного спонсора турнира и ярко отражающий особенности Сочи, круглый год приветливо встречающего гостей со всей России», — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

Фото: Пресс-служба «Сочи»

Напомним, в 2022 году победителем «Лига Ставок Sochi Hockey Open» впервые в истории турнира стал «Авангард».