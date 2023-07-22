«Для меня это огромный вызов». Новичок «Барыса» Лабейт — о дебютном сезоне в КХЛ

Американский новичок «Барыса» Джозеф Лабейт поделился эмоциями от долгого перелёта в Астану и рассказал об ожиданиях от первого в его карьере сезона в КХЛ.

«Путешествие получилось хорошим. Мы летели из Миннесоты в Чикаго, потом до Варшавы и в Астану. Всё прошло гладко, и я рад быть здесь. Всего получилось около 24 часов на дорогу. Я в ожидании, первый раз буду играть не в Северной Америке. Для меня это огромный вызов. КХЛ — это сильная лига.

Изучая информацию, я понял, что город великолепный, было бы неплохо его осмотреть. Команда собирается хорошая. Я знаю, что в прошлом году они не вышли в плей-офф, и это нужно сделать в этом сезоне. Надеюсь, помогу команде всем, чем смогу. Хочется побыстрее начать тренироваться. Я двухсторонний силовой форвард и могу сильно бросать. Хорошо играю на вбрасываниях и отрабатываю в защите», — цитирует Лабейта пресс-служба клуба.

Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года. Отметим, что за 405 матчей в АХЛ у Лабейта 692 минуты штрафа. Минувший сезон нападающий провёл в «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 22 (11+11) балла.