«Барыс» подписал контракт с американским форвардом Лабейтом

«Барыс» подписал контракт с 30-летним нападающим Джозефом Лабейтом. Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.

«На протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году Лабейт был задрафтован «Ванкувером» и в итоге провёл в Национальной хоккейной лиге 13 матчей без результативных баллов. Далее Джозеф на протяжении трёх лет защищал цвета фарм-клуба «Оттавы», «Белвилля». Минувший сезон нападающий провёл в «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 22 (11+11) балла», — сказано в сообщении клуба.

«Лабейт – разносторонний игрок с приличными габаритами и умением действовать как в чужой зоне, так и в обороне. Он должен добавить мощи нашим верхним звеньям и занять место одного из двух ведущих центров», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан.

Отметим, что за 405 матчей в АХЛ у Лабейта 692 минуты штрафа.

Ранее астанинский клуб объявил о подписании новых контрактов с рядом хоккеистов.