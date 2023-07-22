В «Спартаке» оценили календарь команды на новый сезон КХЛ

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал календарь на новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, специалист поделился мыслями о предсезонной подготовке москвичей. Красно-белые оставили план с прошлого года.
«Можно ли назвать расписание «Спартака» в регулярном чемпионате приемлемым для команды — чтобы правильно распределить нагрузку и избежать спадов, как в прошлом сезоне? Все клубы находятся в равных условиях. Задача у лиги очень непростая — при наличии множества факторов сделать всем календарь, удобный с точки зрения и логистики, и ритмичности матчей, и баланса между домашними и выездными сериями. Абсолютно довольных своим расписанием команд не бывает. Что касается «Спартака», то нас устраивает календарь сезона. И хочу поблагодарить лигу за то, что в этом сезоне мы получили календарь раньше обычного срока. Это дало нам время заранее проработать вопросы логистики и проживания команды.
У «Спартака» почти не поменялся план предсезонной подготовки по сравнению с прошлым годом — снова запланированы сборы в Пересвете и участие на Кубке мэра? Пересвет — одна из лучших тренировочных баз в стране. Она находится недалеко от Москвы и обладает всеми условиями для качественного тренировочного процесса, всё в шаговой доступности. Отличные условия инфраструктуры и питания — тем более база хорошо знакома главному тренеру. Что касается традиционного участия в Кубке мэра и товарищеских матчей, то всё согласовано с тренерским штабом, количество предсезонных матчей достаточно для подготовки к сезону», — цитирует Беляева пресс-служба «Спартака».
Напомним, москвичи начнут регулярный чемпионат с домашней серии из четырёх матчей. «Спартак» сыграет с «Куньлунем», «Северсталью», «Амуром» и «Адмиралом».
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