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«Аризона» продлит тренера Туриньи, у которого 42,7% набранных очков в прошлом сезоне

«Аризона» продлит тренера Туриньи, у которого 42,7% набранных очков в прошлом сезоне
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«Аризона Койотс» заинтересована в подписании нового контракта с главным тренером Андре Туриньи, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

У 49-летнего специалиста начнётся последний сезон по трёхлетнему контракту. В прошлом сезоне «Аризона» под руководством Туриньи одержала 28 побед в 82 играх с показателем в 42,7% набранных очков. «Койоты» заняли 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«У него есть игроки, которые верят в то, что он делает. У него есть игроки, которые верят в его культуру. Я думаю, что он проделал большую работу, и считаю, что мы сможем продлить контракт с ним. Безусловно, он тот, кто привнёс огромную культуру и веру в эту организацию», — заявил генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг.

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