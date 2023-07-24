А. Коваленко — о «Торпедо»: там, где год назад была недооценка, теперь будет сверхнастрой

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал о том, как будут готовиться соперники к играм с «Торпедо».

«Мы уже говорили, что наиболее трудное для спортсмена — не подняться на определённый уровень, а удержаться на нём и расти дальше. Теперь к Николаю [Коваленко], к его звену и ко всей команде будет приковано особое внимание соперников. Там, где год назад, возможно, была недооценка, теперь будет сверхнастрой.

Мне кажется, в «Торпедо» все это понимают. И игроки, и тренеры, и руководители и, надеюсь, болельщики. Это спорт, все готовы к новым вызовам», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне подопечные Игоря Ларионова заняли четвёртое место в таблице Запада. В первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» было сильнее московского «Динамо» (4-2), в следующей серии уступило СКА (0-4).