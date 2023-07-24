Сергей Самсонов покинул должность тренера в «Каролине»

Тренер по развитию нападающих «Каролины Харрикейнз» Сергей Самсонов покинул клуб.
«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет. Скоро определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время», — приводит слова Самсонова ТАСС.
Контракт Самсонова с клубом истёк 30 июня. 44-летний специалист работал в «Каролине» с 2015 года — сначала в качестве скаута, затем занимался развитием игроков системы клуба.
Сергей Самсонов — чемпион России в составе московского «Динамо» сезона-2004/2005, обладатель «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ сезона-1997/1998 в составе клуба «Бостон Брюинз», участник Матча всех звёзд НХЛ 2001 года, бронзовый призёр Олимпиады в 2002 году. В 1997 году он был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта НХЛ, в этом клубе он выступал с 1997 по 2006 год.
- 24 июля 2023
-
11:10
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:15
-
10:02
-
09:50
-
09:33
-
09:24
-
09:12
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:15
- 23 июля 2023
-
23:34
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:22
-
22:14
-
22:10
-
21:44
-
21:12
-
20:40
-
20:21
-
19:43
-
19:30
-
19:13
-
18:44