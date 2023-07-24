Сергей Самсонов покинул должность тренера в «Каролине»

Тренер по развитию нападающих «Каролины Харрикейнз» Сергей Самсонов покинул клуб.

«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет. Скоро определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Контракт Самсонова с клубом истёк 30 июня. 44-летний специалист работал в «Каролине» с 2015 года — сначала в качестве скаута, затем занимался развитием игроков системы клуба.

Сергей Самсонов — чемпион России в составе московского «Динамо» сезона-2004/2005, обладатель «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ сезона-1997/1998 в составе клуба «Бостон Брюинз», участник Матча всех звёзд НХЛ 2001 года, бронзовый призёр Олимпиады в 2002 году. В 1997 году он был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта НХЛ, в этом клубе он выступал с 1997 по 2006 год.