«Говорили: «Вау, круто, что ты русский». Иван Воробьёв — о лагере развития «Сент-Луиса»

Нападающий системы нижегородского «Торпедо» Иван Воробьёв рассказал о работе в лагере развития «Сент-Луис Блюз», который два года назад задрафтовал игрока в 2021 году в седьмом раунде под общим 198-м номером.

«Я жил со швейцарцем по имени Андре Хейм. Понятно, каждый хочет проявить себя, на площадке нет друзей, а за пределами вопросов нет, чтобы подсказать, рассказать. Все старались общаться на доброй, положительной ноте, ели за одним столом, можно сказать, из одной тарелки. Были добрые семейные отношения, не было такого, что у кого-то есть злоба на кого-то. Все относились друг к другу с теплотой, на позитиве. Тренеры тоже были с нами на позитивной ноте, пытались создать домашнюю ауру.

Сильно подружился с парочкой североамериканских ребят, подписались друг на друга в соцсетях. Познакомился с Далибором Дворски, которого выбрали в первом раунде под 10-м номером, самым первым, кого «Сент-Луис» задрафтовал. Он уже подписал контракт, парню 18 лет, на 70% он говорит по-русски, мы общались друг с другом, тем более играли в одной команде. С ребятами общаемся, можем ответить на истории друг друга.

Очень тепло относятся к россиянам, особенно в клубе. Разговаривал с ребятами, они тоже говорили: «Вау, круто, что ты русский». Люди там очень положительные, даже если я что-то не понимал, они переводили это в позитив. Говорили, что всё окей, не стесняйся, бери с собой телефон, если нужно что-то перевести, мы всё расскажем и покажем», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

В прошлом сезоне 21-летний форвард играл в ВХЛ за клубы «Дизель» и «Зауралье». В 39 матчах регулярки нападающий набрал 26 (6+20) очков.