«Пяти матчей нам хватит». Окулов — о наигрывании связок в ЦСКА в межсезонье

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился ожиданиями от предсезонной подготовки армейского клуба.
«Как готовлюсь сейчас? Думаю, здесь ничего нового не скажу — это лёд, земля. Потихоньку приводим себя в порядок, чтобы быть в форме к началу предсезонки.
С августа начнутся официальные тренировки, всего запланировано порядка пяти предсезонных матчей, для ЦСКА это оптимальное количество? Я думаю, что в нашем случае пять игр — это нормально. Конечно, где-то можно сыграть больше, но также мы понимаем, что нам дали отдохнуть. Нужно поработать над физикой, тактикой — это нормально. Костяк команды сохранился, поэтому пяти игр нам хватит, чтобы найти нужные моменты и связки. В сезон нужно войти в лучших кондициях, чтобы показывать хорошую игру, радовать своих болельщиков», — приводит слова Окулова сайт ЦСКА.
Нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом ЦСКА в минувшей регулярке КХЛ. Окулов забросил 18 шайб, отдал 36 передач и суммарно набрал 54 балла в 60 встречах. Кроме этого, форвард завершил победный розыгрыш Кубка Гагарина на втором месте в списке лучших бомбардиров плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 27 матчах.
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