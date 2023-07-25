Нападающий Николай Коваленко подписал двухлетний контракт с «Колорадо»

Нападающий Николай Коваленко подписал двухлетнее соглашение с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба «лавин».
Напомним, ранее «Торпедо» сообщало, что 23-летний форвард проведёт сезон-2023/2024 на правах аренды в нижегородском клубе.
Напомним, в 2018 году форвард был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под номером 171. Коваленко в прошлом сезоне КХЛ провёл за «Торпедо» 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 54 (21+33) очка. В плей-офф на счету 23-летнего нападающего 10 матчей и семь набранных очков — три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.
Всего в КХЛ Коваленко провёл 257 матчей, в которых набрал 119 очков — забил 51 гол и отдал 68 результативных передач.
Ранее об интересе «Колорадо Эвеланш» к хоккеисту Николаю Коваленко рассказал его отец Андрей.
- 25 июля 2023
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