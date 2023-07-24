«Его карьера идёт шаг за шагом». А. Коваленко — об интересе «Колорадо» к сыну Николаю

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал о развитии карьеры его сына Николая и об интересе «Колорадо Эвеланш» к хоккеисту «Торпедо».

«Предстоящий сезон Николай, как и планировалось, проведёт в «Торпедо». В прошлом году ему удалось выйти на определённый уровень. И в регулярке, и в плей-офф он стал лучшим бомбардиром команды, заслужил уважение и партнёров, и тренерского штаба, и болельщиков.

Мне нравится, что Николай не останавливается на достигнутом, он сверхмотивирован. Решение по НХЛ — это тоже мотивация для профессионального спортсмена.

Знаю, что сын советовался насчёт НХЛ с главным тренером «Торпедо» Игорем Николаевичем Ларионовым, с руководством клуба. Естественно, какие-то моменты обсуждал и со мной.

К Николаю был интерес из задрафтовавшего его «Колорадо» сразу после драфта, когда не было полной ясности с его ситуацией в «Локомотиве». Но мы всегда говорили о том, что торопиться с Северной Америкой ни в коем случае нельзя. Сначала нужно состояться в российском хоккее, вырасти — и только потом думать об НХЛ, где к твоему приезду уже будут готовы. С этой точки зрения карьера сына идёт шаг за шагом, по поступательной. Все его решения ответственные. Меня как отца это радует, отсюда и одобрение.

Поймите, североамериканцы всегда с готовностью и не просто так приглашают молодёжь, это крайне выгодно в плане бизнеса. Ведь контракты молодых минимальны по меркам НХЛ, а рентабельность, наоборот, максимальная — команда, ничем не рискуя, выстраивает своё будущее, растёт, усиливается. Там ты можешь состояться только в том случае, если заявил о себе и готов к конкуренции. Кстати, это говорит молодёжи и Ларионов», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Коваленко в прошлом сезоне КХЛ провёл за «Торпедо» 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 54 (21+33) очка. В плей-офф на счету 23-летнего нападающего 10 матчей и семь набранных очков — три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.