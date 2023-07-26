Вайсфельд — о Гальченюке в КХЛ: если его реанимируют, то клуб получит игрока уровня НХЛ

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе нападающего Алекса Гальченюка в один из клубов КХЛ. «Аризона» расторгла контракт с форвардом, обвинённым в аварии и угрозах полициейским. 29-летний нападающий стал клиентом агентства Winners, представляющее интересы игроков КХЛ.
«С моей точки зрения, это будет очень рискованный выбор – это с одной стороны. С другой стороны, Гальченюк несомненно очень мастеровитый игрок. Смущает только то, что в последние годы как-то у него карьера не идёт. Если кому-то удастся его реанимировать, то, безусловно, этот клуб сможет получить нападающего очень высокого уровня и продуктивного игрока.
Другой вопрос, что агентство Winners не занимается дешёвыми хоккеистами, поэтому я подозреваю, что ценник на Гальченюка будет приличный. И в этом плане, повторюсь, очень большой риск для клуба, который его захочет взять. Понятно, что это человек с очень серьёзными достижениями. Но это было в начале карьеры. А сейчас у него не заладилось. Если бы была возможность как-то застраховать деньги, например, переведя часть суммы контракта в бонусы за достижения, то это был бы очень хороший выбор для любой команды.
Но, поскольку, как я представляю, там надо будет сразу выложить приличную сумму, это риск. Даже вне контекста его репутации из-за недавнего скандала. Это как на «зеро» поставить – можно много выиграть, а можно проиграть. Понятно, почему представители Гальченюка будут повышать ценник на него. Потому что в принципе это – игрок уровня НХЛ. Если так, то гипотетически можно предположить, что он должен быть по зарплате на уровне лучших игроков КХЛ. Но всё упирается в то, в каком состоянии Гальченюк сейчас находится», – цитирует Вайсфельда «Известия».
Ранее стало известно, что в Гальченюке заинтересован «Салават Юлаев».
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