Гальченюк ищет работу в России. Одиозный американец очень нужен двум клубам КХЛ

Скандально известный Алекс Гальченюк приступил к поискам работы в России. Накануне местное агентство Winners объявило, что теперь представляет интересы нападающего. «У команды Winners важное заявление! Дорогие (или нет) псевдоагенты, прекратите обрывать телефоны клубов, оставьте свою энергию для другого! Алекса Гальченюка теперь представляет агентство Winners. Добро пожаловать в команду», — гласило сообщение агентства в его телеграм-канале.

Чуть более двух недель назад Гальченюка задержали в США. Ему предъявили сразу несколько обвинений: нападение на частную собственность, неповиновение сотрудникам правопорядка и угрозы. Исходя из отчёта полицейского управления Скотсдейла, Гальченюк, управляя автомобилем, врезался в дорожный знак, а затем угрожал полицейским, ссылаясь на связи в Москве. «Я собираюсь порезать тебя, твою жену, твою дочь» <…> «Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, ваша родня будут мертвы», — так полицейские воспроизвели монолог нарушителя.

Хоккеиста освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая контракт с Гальченюком в начале июля, расторгла соглашение. Клуб воспользовался правом аннулирования договора из-за нарушения его условий.

Гальченюк принёс извинения полицейским: «Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали – я буду работать над собой каждый день с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение».

Обращение к чувствам полицейских не помогло Гальченюку загладить вину, уж перед лигой — точно. НХЛ, как правило, не прощает настолько вздорных поступков за пределами льда, и, судя по тому, что Алекс рассматривает варианты трудоустройства в России, его передряга не стала исключением — путь в лучшую лигу мира отныне закрыт. Пока, правда, неясно, как, имея на руках подписку о невыезде, Гальченюк сможет покинуть Штаты.

КХЛ, в свою очередь, готова проигнорировать правонарушения Гальченюка. По нынешним временам любой легионер в российских широтах — краснокнижная редкость и признак большой удачи. Видимо, пытаясь не спугнуть её, генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов уже успел усомниться в справедливости полицейского отчёта: «Сложно судить о человеке, ситуации, не зная её полностью. Там всё может быть. Интерпретация тех же полицейских тоже может быть разная. Пока сложно судить. Посмотрим, как человек будет готов».

В уфимском клубе не скрывают, что готовы к переговорам с Гальченюком, хотя твёрдой уверенности в том, что форвард необходим команде, Баширов не высказал. В теории креативный нападающий действительно пригодился бы «Салавату». В распоряжении Виктора Козлова почти нет игроков, претендующих на звание плеймейкера, а кроме того, после ухода Александра Кадейкина в Уфе фатально ослабла центральная ось. Гальченюк подходит под потребности команды и необходимыми навыками, и своим амплуа.

Другая организация, где наверняка размышляют над приглашением Алекса, — «Авангард». В межсезонье сибиряки потеряли двух игроков топ-6 (Толчинского и Грицюка), а дальнейшая судьба ещё двоих (Ткачёва и Найта) под большим вопросом. Если канадец всё же покинет Омск, то первым центром команды станет Валентин Пьянов, у которого не было аналогичного опыта даже в «Сибири».

Впрочем, если Найт всё же останется, то встроить Гальченюка в состав не будет хоть сколько-нибудь серьёзной проблемой. Кстати, Алекс хорошо знаком с лучшим снайпером «ястребов» Ридом Буше. В начале десятых они вместе с Наилем Якуповым выступали в одной тройке — за «Сарнию» из Хоккейной лиги Онтарио.

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По слухам, агенты предлагают Гальченюка в разные клубы КХЛ и, также по слухам, он отказывается ехать в «Металлург». Наверняка интереса к форварду не проявляет «Ак Барс», где количество звёзд на квадратный метр уже превышает рамки приличия. «Автомобилист» и московское «Динамо» достигли лимита по иностранцам, в «Барысе» и «Динамо» минском вряд ли бы отказались от игрока, но в российских клубах ему предложат значительно больше денег.

Прошлым летом заманить Гальченюка в КХЛ пытался ЦСКА. Теперь армейцы сосредоточены на поиске легионера-защитника. Если СКА всё-таки планирует входить в потолок зарплат, то тоже пройдёт мимо. Теневой претендент на Алекса — «Трактор», где есть легионерская вакансия. Однако нападающий для топ-6, очевидно, нужнее «Салавату» и «Авангарду», и основными конкурентами за Гальченюка должны стать именно эти клубы.

Правда, какой бы команде ни достался Алекс, ей стоит осознавать всю степень риска. Кто удивится, если хоккеист с тяжёлым характером и некрасивой «кредитной» историей отравит атмосферу внутри коллектива.