«Дурацкое нововведение». Бывший арбитр раскритиковал новое правило КХЛ

Экс-арбитр Александр Зайцев прокомментировал новое правило в КХЛ согласно которому, если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды, а не в центральном круге.

«Очень непонятное, и я бы даже сказал, дурацкое нововведение. Есть же правила игры в хоккей, где сказано, что период начинается с центра площадки. Мне кажется, начинать период в зоне атаки нельзя, это неправильно! А почему не за воротами это делать? Или там, в какой точке была шайба во время сирены, по аналогии с регби? Ну, неужели команда, которая находится в большинстве сама не в состоянии войти в зону атаки? Что ж ей жизнь-то так облегчать? При этом во втором периоде и овертайме команда, находящаяся в меньшинстве, вообще получает дополнительную сложность, потому что у неё дальняя скамейка запасных, а ведь перед овертаймом ещё и перерыва нет. Было бы замечательно, если бы нам объяснили, для чего это делается. Хотя, скорее всего, ответ будет, что для увеличения результативности. Получается, что уровень мастерства в лиге неуклонно падает, и приходится искусственно помогать игрокам забивать как можно больше голов. Ну, не до такой же степени!

После того, как у судей закончатся сборы, это правило, вместе с другими, начнут тестировать в предсезонных турнирах. Вот и посмотрим, к чему это приведёт. Думаю, тренеры будут как минимум ворчать. Мне это правило очень напоминает ту историю, когда ввели пять секунд на подготовку к вбрасыванию. В итоге на первых турнирах судьи часто бросали шайбу в тот момент, когда на точке стояла только одна клюшка, а вторая команда ещё не была готова. Хорошо, что потом этот момент пересмотрели, но как раз из-за того негатива, который пошёл из-за таких действий» — цитирует Зайцева Betonmobile.ru.

Ранее КХЛ ввела ряд новых правил, которые должны помочь увеличению результативности матчей лиги.