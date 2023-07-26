Кожевников: ход с Курьяновым — правильный, но почему бы не вернуть в «Авангард» Рябыкина?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что «Авангарду» необходимо делать ставку на внутренние резервы.
«Принципиально то, что «Авангарду» нужно выходить на новый курс, делать ставку на молодёжь. Омск весной играл в финале Кубка Харламова, там приличная молодёжь. Нужно искать внутренние ресурсы, делать ставку не на тех, кто поедет строить дачу в Канаде, а на тех, для кого Омск — родной город.
Ход с Курьяновым считаю правильным. Но почему бы не вернуть в «Авангард» того же Рябыкина, который вместе с Хартли выигрывал Кубок Гагарина и знает об «Авангарде» всё? Там рядом с клубом есть и другая легенда — Александр Свитов. Так дайте ему омский клуб ВХЛ, пусть начинает набивать шишки!
Кстати, а может и к лучшему, что тот же Найт захандрил? Чем быстрее «Авангард» правильно оценит временщиков и вернётся к своим корням, тем легче выйдет из кризиса», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.
- 26 июля 2023
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