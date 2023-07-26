В «Каролине» прокомментировали заключение восьмилетнего контракта с Ахо

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал заключение восьмилетнего контракта с Себастьяном Ахо на общую сумму $ 78 млн.
«Себастьян превратился в одного из лучших двусторонних центрфорвардов в хоккее. Он потрясающий лидер на льду и за его пределами, который подаёт отличный пример нашим молодым игрокам. Мы благодарны ему за то, что он решил остаться в «Каролине» в обозримом будущем», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Каролины».
В прошлом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф финн провёл 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков. Всего в НХЛ Себастьян сыграл 520 матчей, в которых забросил 218 шайб и отдал 250 результативных передач, набрав в общей сложности 468 очков с показателем полезности «+80».
- 26 июля 2023
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