The Hockey Writers: Бучневич — один из лучших крайних нападающих в НХЛ

Журналист Итан Картер в статье на сайте The Hockey Writers оценил игру российского форварда «Сент-Луис Блюз» Павла Буневича.
«У «Сент-Луиса» есть пара форвардов высокого уровня в лице Павла Бучневича и Роберта Томаса, и, на мой взгляд, они два лучших игрока в команде. Я всегда думал, что Бучневич будет хорошо выступать в «Сент-Луисе» после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс», но я не думал, что он будет таким элитным игроком. Он — один из лучших вингеров в игре, что подтверждается статистическими данными.
Бучневич добился больших успехов за два сезона в составе «блюзменов», набрав 143 очка в 136 играх. Он ни в одном сезоне не сыграл без травм, но в каждом из них он провёл более 60 матчей и явно показал себя на элитном уровне. Его универсальность делает его чрезвычайно ценным для «Сент-Луиса», так как он может играть вместе с кем угодно и вести игру», — написал Картер.
- 26 июля 2023
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