Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Антон Бут вошёл в тренерский штаб клуба

Воспитанник ярославского хоккея, двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Антон Бут в период межсезонья-2023 вошёл в тренерский штаб основной команды, сообщает пресс-служба железнодорожников.
В числе помощников Игоря Никитина Бут будет отвечать за работу с нападающими. Антон Бут уже присоединился к команде и участвует в тренировочном процессе.
Таким образом, тренерский штаб, работающий над подготовкой к предстоящему сезону, сформирован из следующих специалистов: Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Дмитрий Красоткин, Николай Борщевский, Антон Бут, Рашит Давыдов, Дмитрий Пирожков, Вячеслав Гусов.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял третье место в таблице Западной конференции. В плей-офф ярославцы уступили в полуфинале Запада ЦСКА со счётом 3-4.
- 26 июля 2023
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