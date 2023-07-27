Ахо — о продлении контракта с «Каролиной»: всё могло быть гораздо хуже

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо поделился эмоциями от продления контракта с «Харрикейнз» на общую сумму $ 78 млн и сроком на восемь лет. Форвард продлил соглашение с клубом в день своего 26-летия.

«Это был отличный день. Продлить контракт в день своего рождения — это отлично. Всё могло быть намного хуже.

Для меня это лучшая команда на бумаге, которая у нас когда-либо была, я думаю, что у нас действительно способная команда во многих отношениях. Это одна из причин, почему продлить контракт было лёгким решением для меня. Генеральный менеджер Дон Уодделл и владелец Том Дандон строят действительно хорошую команду. Как игрок всё, что вы хотите от команды, это шанс на победу, и у нас определённо есть шанс стать лучшей командой в лиге», — цитирует Ахо пресс-служба клуба.

25-летний нападающий был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году во втором раунде под общим 35-м номером. Всего в НХЛ Себастьян сыграл 520 матчей, в которых забросил 218 шайб и отдал 250 результативных передач, набрав в общей сложности 468 очков с показателем полезности «+80».