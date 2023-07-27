Крикунов: Овечкин после завершения карьеры может стать министром спорта РФ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что Александр Овечкин после завершения игровой карьеры может возглавить министерство спорта России или стать депутатом.

«Я думаю, что тренером, наверное, он уже точно не будет. Потому что он уже настолько наигрался. Может быть, будет работать в министерстве спорта России или даже будет министром спорта. А уж депутатом он тем более может стать.

Саша — великий игрок, талант, который дан свыше. Он и физически мощный, и играет хорошо, и может забить. Этому практически нельзя научиться — забивать: если человек умеет забивать, то умеет. Все же знают, откуда Саша бросает, — и что? Никто не может его закрыть на этом месте! Все знают, что он будет оттуда бросать, и всё равно он забивает. Может, он ещё и Уэйна Гретцки догонит. Он боец, что и доказывает в НХЛ, — если надо, может и подраться, и кого-то в тело шарахнуть. А сейчас он вообще возмужал», — цитирует Крикунова «РИА Новости».

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. В гонке снайперов за всю историю НХЛ Овечкин отстаёт от Гретцки на 72 шайбы.