«Оттава» подписала контракт с Владимиром Тарасенко

«Оттава Сенаторз» объявила о подписании контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

Сообщает, контракт игрока с клубом рассчитан на один год. За это время российский нападающий заработает $ 5 млн.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Оттава» финишировала на 11-м месте Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков, и не смогла выйти в плей-офф турнира.