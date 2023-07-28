«Оттава» подписала контракт с Владимиром Тарасенко
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«Оттава Сенаторз» объявила о подписании контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко.
Сообщает, контракт игрока с клубом рассчитан на один год. За это время российский нападающий заработает $ 5 млн.
Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Оттава» финишировала на 11-м месте Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков, и не смогла выйти в плей-офф турнира.
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