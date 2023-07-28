Белов: с таким составом «Лада» поборется за плей-офф в новом сезоне КХЛ

Бывший тренер сборной России Валерий Белов считает, что состав «Лады» позволит команде побороться за плей-офф в следующем сезоне КХЛ, и называет болельщиков одним из козырей тольяттинского клуба.

«В нынешней непростой ситуации комплектацию «Лады» под КХЛ можно назвать в целом успешной. Чувствуется профессиональная рука Рафика Якубова, известного менеджера, у которого в КХЛ наработаны опыт и связи. Если сравнивать с прошлым сезоном в ВХЛ, ряд позиций Якубову и его кураторам удалось усилить. На мой взгляд, у этого состава есть возможность побороться за путёвку в плей-офф.

Надеюсь, что те игроки, с которыми мы прошли ВХЛ, поднимутся на уровень КХЛ, потенциал у них есть. Прежде всего это форварды Червоненко, Аноховский, Грошев, Романов, защитник Глухов, вратарь Трушков. Вернулся из «Сочи» трудолюбивый нападающий Стальнов, который формировался у нас в «Ладе». Есть и другие фамилии. Многое будет зависеть от тех игроков с большим опытом выступлений в КХЛ, которые были приглашены летом. Кугрышев, Шумаков, Фисенко, Алтыбармакян — этим мастерам по силам перезапустить свои карьеры и стать лидерами «Лады».

Козырь Тольятти — болельщики. В ВХЛ они были шестым игроком, это уже традиция «Лады». По пальцам одной руки могу пересчитать города России, где хоккей так же популярен, как в Тольятти. Поэтому самое главное, что этим летом «Ладе» удалось вернуться в КХЛ, это огромная работа. Знаю, что город уже предвкушает сентябрьские матчи регулярного чемпионата КХЛ и большой хоккейный праздник», — цитирует Белова Russia-Hockey.ru.

«Лада» вернулась в КХЛ спустя пять сезонов, проведённых в ВХЛ. Первые контрольные игры «Лада» проведёт 28 и 29 июля в родных стенах, соперником станет альметьевский «Нефтяник». Далее автозаводцы отправятся в гости к «Ак Барсу» и «Нефтехимику», эти матчи состоятся 5 и 6 августа соответственно. С 11 по 13 августа в Тольятти пройдёт Кубок «Лады», где, помимо хозяев, сыграют «Куньлунь Ред Стар», «Нефтехимик», и воскресенский «Химик».