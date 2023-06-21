КХЛ нужна «Лада», а не участники-статисты. Хоккей в Тольятти будет развиваться

На дворе лето, но в клубном хоккее почти никто не отдыхает. Интересные новости появляются каждый день, бóльшая часть информации – о трансферах, переходах и других вопросах, связанных с комплектованием. Это и логично: именно сейчас команды закладывают кадровый фундамент, набирают игроков, с которыми предстоит решать турнирные задачи в предстоящем сезоне.

Динамика переходов позволяет делать выводы и о том, на что сможет претендовать тот или иной клуб в чемпионате-2023/2024. Например, очевиден круг главных фаворитов борьбы за Кубок Гагарина – ЦСКА, СКА, «Ак Барс». Часть команд, традиционно причисляемых к грандам лиги, пока находятся в непонятном статусе. Загадка в том, насколько финансовые, управленческие и селекционные проблемы скажутся на чемпионских амбициях тех же «Авангарда», «Магнитки» или «Салавата».

Интересно присмотреться и к командам, чей удел – место на нижних этажах турнирной таблицы и упорная борьба за выход в плей-офф. Среди них за последний месяц приятно удивляют трансферные успехи «Лады». Тольяттинцы очень достойно работают на хоккейном рынке. Уже сейчас очевидно, что в КХЛ они вернутся с качественным костяком недорогих, но мотивированных и умелых русских игроков. Шумаков, Фисенко, Кугрышев, Глухов, Березин – отличное усиление для клуба из категории «тёмных лошадок». Это опорная группа, вокруг которой можно строить амбициозную команду. Понятно, что в составе волжан найдётся место и собственным талантливым воспитанникам. Будет возможность не только завести молодёжь на профессиональный уровень, но и дорастить её до статуса мастеров экстра-класса.

То есть заниматься полезными делами развития игроков, которыми всегда славилась «Лада». Тольятти всегда был одним из опорных регионов отечественного хоккея. Энтузиазм, самобытные тренерские кадры, «шайба» как смысл жизни. Школа, вертикальная система отбора через юношеские и молодёжные команды. И на выходе – звёзды чемпионата, звёзды сборных команд России. Кстати, и главный тренер «Лады» — человек, идеально совместимый с описанной выше стратегией. У Олега Браташа очень серьёзный опыт развития хоккеистов, опыт воспитания молодых талантов. «Крылья Советов», СКА, «Спартак», «Локомотив», вертикаль сборных России – везде он занимался кадровым резервом, работой на будущее. Кстати, этот опыт работы Браташа на высших уровнях хоккейной пирамиды – ровно 20 лет. Вот такой символичный юбилей на старте нового проекта.

Валерий Брагин и Олег Браташ Фото: photo.khl.ru

Не так-то много в нашем хоккее клубов, которые способны наравне с «Ладой» демонстрировать такую преданность традициям. Поэтому политика отдельных информплощадок, которые стараются навязать хоккейной общественности скептическое отношение к тольяттинскому проекту, выглядит нелогичной. Уж если хочется кого-то высмеивать, почему бы не обратить внимание на тот же «Амур». Где руководство и кураторы с серьёзными, без намёка на улыбку лицами обещают скорую победу в Кубке Гагарина. Но при этом игроков обманывают на деньги, а выделяемые из краевого бюджета сотни миллионов тратят на такой состав, который вряд ли выиграл бы даже Кубок Петрова (главный трофей ВХЛ).

«Лада» уж точно сработает плодотворнее такого «Амура» или, например, «Витязя». Который как раз является одним из самых ярких примеров клуба, существующего непонятно с какими целями. За последние 10 лет руководство «Витязя» умудрилось рассориться сразу с двумя сообществами преданных хоккейных болельщиков – из Чехова и из Подольска. Клуб своими руками избавился от своей же фан-базы, оттолкнул от себя любителей хоккея южного Подмосковья и не стал своим в Балашихе. Если до малообъяснимого отъезда из Подольска на «Витязь» стабильно ходили по 3000–4000 зрителей, то в прошедшем сезоне посещаемость упала в полтора раза (меньше трёх тысяч, меньше половины вместимости арены в Балашихе). Домашняя посещаемость – вторая с конца в лиге, хуже только «Куньлунь». Просто сравните с огромной фан-базой «Лады», за которую болеет не только весь Тольятти, но и вся Самарская область.

К славным достижениям подольской хоккейной школы «Витязь» одноимённый клуб КХЛ тоже отношения не имеет. Школа существует на деньги местного бюджета, отличные тренерские кадры и отстроенная система воспитания талантливых юниоров – тоже исключительная заслуга руководителей учреждения, а также их кураторов в лице городских властей. А переехавшая в Балашиху команда не заботится даже о том, чтобы давать воспитанникам школы шанс заиграть на высшем уровне. Выпускников ДЮСШ, закрепившихся в составе подмосковного клуба, можно пересчитать по пальцам одной руки. И то Дорожко с Яровым провели пока в «Витязе» всего один сезон, непонятно, как будет развиваться их карьера дальше. Стабильное место в основе на протяжении нескольких лет имеет разве что защитник Воронков, но его успехи – скорее, исключение из правил (как и два года доверия нападающему Гончарову). Куда более показательны примеры пренебрежительного отношения к воспитанникам – таким как Сапрыкин, которого в «Витязе» просто замариновали.

«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) Фото: photo.khl.ru

Да и другие таланты в системе подмосковного клуба КХЛ не развиваются. При самых разных тренерах – Белове, Кравце, Буцаеве – команда играет в глухой откат, незрелищный капканный хоккей. Под который требуются опытные мастера средней руки. Для одаренной молодёжи нет никаких условий. У талантливого игрока есть только один шанс на по-настоящему успешную карьеру — если на него обратит внимание СКА. Если бы питерский клуб не перевёз из Подмосковья Хуснутдинова, Подколзина, Моисеева, Бардакова, Пыленкова, Швеца-Рогового, Самонова и других – все эти хоккеисты не получили бы возможности раскрыться на новом уровне. И, скорее всего, зачахли бы в системе «Витязя» без всякого развития. Как зачахли те, кто переезжал в Подмосковье из того же Питера: Ларичев (пошёл на спад, сумел выправить статистику только после ухода из «Витязя»), Кочетков (быстро сбежал в «Торпедо»), Бывальцев (четыре шайбы за сезон, реанимировал карьеру переездом в Челябинск). И таких примеров можно приводить много.

Благодаря «Газпрому» ХК «Витязь» может похвастаться многолетним стабильным значительным финансированием. Однако ради чего тратятся сотни миллионов и какую пользу хоккею приносят эти расходы, объяснить не может никто. Нынешние топ-менеджеры клуба за свою карьеру не добились значимых, достойных спортивных результатов: ни с московским «Динамо», ни с питерским СКА, ни теперь с «Витязем». Если завтра подмосковный клуб прекратит своё существование, то никто в хоккейной России этого просто не заметит. А кто-то до сих пор пытается вопрошать, зачем в КХЛ нужна «Лада».