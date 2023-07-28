«Не считаю это обходом лимита на легионеров». Бабаев — о получении Менеллом гражданства РФ

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев оценил получение защитником «Динамо» Бреннаном Менеллом российского гражданства и заявил, что это никак не связано с сокращением лимита на легионеров в КХЛ.

«По моему мнению, изменение лимита на легионеров и принятие иностранцами вроде Менелла или Лайпсика российского гражданства никак не связаны между собой. Наоборот, я приветствую, что мы берём к себе лучших спортсменов, которые впоследствии становятся гражданами нашей страны. В футболе или баскетболе мы ведь тоже видим, как некоторые наши ребята также принимают гражданство других стран и усиливают их сборные. Почему мы не можем этого делать?

Я не считаю, что это обход лимита. Если бы лимит был, как раньше, в пять иностранцев, всё равно бы это делали и всегда бы казалось, что надо что-то обойти, что-то надо переделать. Поэтому считаю, что это нормально», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.