Путин предоставил российское гражданство американскому защитнику «Динамо» Менеллу

Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ американского защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла. Официальный документ об этом был опубликован на интернет-портале правовой информации. Ранее хоккеист изъявил желание получить гражданство России.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе.
25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.
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