Стали известны детали контракта Владимира Тарасенко с «Оттавой»

Стали известны детали нового соглашения «Оттавы Сенаторз» с 31-летним российским нападающим Владимиром Тарасенко, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что в контракте прописан пункт о полном запрете на обмены — форвард не покинет клуб при любых обстоятельствах. Кроме того, по однолетнему соглашению Тарасенко заработает $ 5 млн. Эта сумма — весь кэпхит, не предусматривающий бонусов ни за подписание, ни за успехи результативности.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Оттава» финишировала на 11-м месте Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков, и не смогла выйти в плей-офф турнира.