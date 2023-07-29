«Хорошо, что не разорвали». Вратарь «Витязя» Дорожко — о дебюте в КХЛ в матче с ЦСКА

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко поделился эмоциями от дебюта в КХЛ. Голкипер вышел на замену по ходу матча с ЦСКА (4:2 победа армейцев) и за отведённое ему время (6 минут и 20 секунд) не пропустил ни одной шайбы.

«Там со страху всё получилось! Сидел бэкапом, шла игра с ЦСКА. Очень сильно нас прессовали. Андрей Витальевич мне говорит за семь минут до конца, чтобы одевался. А я и не понял — шлем надел, ну пошёл! С испугу! В меньшинстве ещё вышел. Хорошо, что не разорвали в самом начале, а то грустно было бы. Побросали немного, отбивал. Не забили ничего за оставшееся время. Крутые эмоции!

От вызова в сборную еще больше их получил? Я особо не слежу за новостями. Мне мама написала: «Сынок, тебя в сборную вызвали». Ничего себе. Стал думать, что надо готовиться уже к этому уровню, международному. Никогда не играл за сборную. Фамилия моя на джерси, а рядом — герб России. Здорово», — цитирует Дорожко AllHockey.ru.

Дорожко в КХЛ провёл 44 матча, в которых одержал 18 побед с процентом отражённых бросков 94,1%. 24-летний голкипер попал в список из трёх номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2022/2023 КХЛ.