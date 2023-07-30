Кудашов перечислил плюсы в переезде динамовской молодёжки на главную арену клуба

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов перечислил плюсы в переезде клуба МХЛ МХК «Динамо» на главную арену клуба.

«Произойдёт ли сейчас отсев молодых игроков? Да. Только неправильно говорить, что это отсев. Сейчас мы распределим игроков на коротком этапе времени по разным командам. Кто-то поедет в «Динамо» (Санкт-Петербург), кто-то – в молодёжку. Мы ещё не решили до конца, но может быть, они даже сыграют в турнире, который завтра-послезавтра начинается в Санкт-Петербурге. Часть игроков поедет туда, а потом после завершения турнира и игры со «Спартаком», мы все объединимся и поймём, кто поедет в Уфу.

Переезд нашей молодёжки на «ВТБ-Арену»? Сейчас в век технологий удобно следить за командой, даже если она играет в Норильске. Но на самом деле, конечно, это всем удобно. Игроки идут на другой уровень. Понимаете, играть на таком стадионе и такой инфраструктуре, где рядом ещё и каток находится, — это отличный условия. Ещё и зрители будут приходить. Ну и, конечно, это и нам удобно. Мы и в любой момент можем их взять на тренировку, кого-то взять, кого-то заменить, да и они на нас могут посмотреть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.