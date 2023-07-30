The Hockey Writers назвал предполагаемых хоккеистов в паре с Орловым в «Каролине»

Журналист Томми Беннетт в статье на сайте The Hockey Writers предположил, какими могли бы быть сочетания защитников «Каролины Харрикейнз» в следующем сезоне.

По прогнозу, российский игрок обороны Дмитрий Орлов будет выступать во второй паре с Брэди Шеем, либо с Бреттом Песке.

«Здесь возникает вопросительный знак, поскольку у двух игроков из этой второй пары истекают контракты. Брэди Шей и Бретт Песке составили вторую пару в сезоне-2022/2023. Вместе этот дуэт был далеко не таким динамичным и эффективным, как лучшая пара защитников «ураганов». Орлов стабильно входит в топ-4 защитников и отлично играет на обоих концах площадки. Его стиль игры и способность переводить шайбу вперёд соответствуют системе, которую любит использовать Род Бриндамор», — сказано в статье.

Полностью пары защитников «Каролины» по прогнозу The Hockey Writers выглядят так:

Брент Бёрнс — Джейккоб Славин;

Дмитрий Орлов — Брэди Шей/Бретт Песке;

Джейлен Чатфилд — Тони Деанджело.