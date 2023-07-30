Махоуни: год назад Мирошниченко лечился от рака, а сейчас — в «Вашингтоне», это здорово
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Ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни прокомментировал игру Ивана Мирошниченко в лагере развития клуба.
«Год назад он был в Германии — проходил лечение от рака, а сейчас показывает свой уровень в лагере развития. Это здорово. Следить за этим невероятно приятно. Я рад за него», — приводит слова Махоуни официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
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