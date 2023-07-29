Мирошниченко: моя цель — попасть в основной состав «Вашингтона», я мечтал играть в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко заявил, что планирует пробиться в основной состав команды, ведь выступление в НХЛ всегда было его мечтой. Форвард рассказал, что не испытывает проблем со здоровьем после полного излечения от рака.
«Конечно, моя цель — попасть в команду НХЛ. Очевидно, что в команде много отличных игроков, много ветеранов, так что это будет сложно. Но это моя цель. Вот к чему я стремлюсь. Я мечтал играть в НХЛ, поэтому я просто иду к своей мечте. Это следующий шаг для меня.
Я чувствую себя прекрасно как морально, так и физически. Когда я попал сюда в лагерь развития, то прошёл медицинские тестирования. Врачи провели много тестов, просто чтобы убедиться, что я полностью здоров, у меня нет рака и я прекрасно себя чувствую», — цитирует Мирошниченко пресс-служба лиги.
«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
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