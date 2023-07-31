В НХЛ считают, что контракт Федотова с «Филадельфией» должен быть расторгнут
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Национальная хоккейная лига и «Филадельфия Флайерз» хотят расторгнуть контрактное соглашение с российским голкипером Иваном Федотовым.
«НХЛ и «Филадельфия Флайерз» считают, что контракт Ивана Федотова должен быть расторгнут из-за того, что он пропустил прошлый сезон из-за прохождения военной службы в России. Сейчас ИИХФ рассматривает заявку», — написал журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере».
В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. Однако, в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.
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