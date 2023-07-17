Возвращение из армии и ситуация с НХЛ. Первое за год интервью с Иваном Федотовым

Сегодня состоялась пресс-конференция хоккейного клуба ЦСКА, приуроченная к подписанию вратарём Иваном Федотовым, отслужившим в армии, нового двухлетнего контракта с московской командой. На вопросы журналистов ответил сам голкипер, а также главный тренер армейцев Сергей Фёдоров. Публикуем наиболее интересные цитаты из выступлений Федотова и Фёдорова, посвящённые громкой спортивной теме лета.
Иван Федотов
Почему решил не избегать службы в армии
— В какой плоскости я мог избежать? Мы военнообязанные граждане, которые должны отдать долг родине. Многие служат, многие не служат. Здесь можно долго дискутировать на эту тему. Но закон есть закон. И его нужно соблюдать. Поэтому какие-то комментарии излишни. Каждый в мире в любом случае отдаёт долг родине.
О том, кто приложил руку к его отправке на службу
— ЦСКА приложил руку к тому, чтобы отправить меня в армию? Здесь можно что угодно говорить. Я лично как человек, который отслужил, воздержусь от комментариев. Не имеет никакого значения – кто приложил руку, а кто нет. Я отслужил год и отдал время, которое мог посвятить хоккею. Двигаемся дальше. Делать выводы тут бессмысленно. Время прошло, и сейчас нужно возвращаться и делать определённые шаги.
Об армии и отсутствии контакта с «Филадельфией»
— Что я чувствовал за последний год? Что может испытывать человек, который играл в хоккей, а тут марширует? Ничего. Считал день за днём, как в армии принято, зачёркиваешь дни. Никаких эмоций. Ждёшь, надеешься, что рано или поздно это закончится. Либо ты выплывешь с высоко поднятой головой, либо просто утонешь в этом.
Как происходил контакт с «Филадельфией»? Как в армии можно контактировать с внешним миром? Можешь только близким позвонить. В клубе всё знали из прессы, также из СМИ. Как и сейчас. После моего дембеля выходили на связь, обозначили, что есть контракт, что есть такое решение, и всё.
Как поддерживал форму в армии? В суровых армейских реалиях. Тягал гантели советских времён. Сергей Викторович, наверное, это всё знает. Такие же штанги. Хороший был зал – с духом Советского Союза. Более чем проникся. Катался в рамках режима, который был. В армии сейчас любят хоккей, особенно в ВМФ. Старался находить время, чтобы тренироваться. Какого-то специального режима у меня не было.
О решении подписать контракт с ЦСКА
— Мог ли сейчас поехать в НХЛ? В своём решении руководствовался тем, что мной был пропущен год. А насколько вы знаете, уровень хоккея в армии не очень. И, как бы я ни хотел, стараясь поддерживать там свою форму, сейчас мне нужно как можно скорее вернуться к своей форме, в которой я был. А ЦСКА, насколько все мы знаем, владеет правами на меня. К тому же это титулованный клуб, поэтому другого здесь было не дано. Надо начать выигрывать и опять почувствовать адреналин и вкус к жизни.
О планах по развитию карьеры
— Ментально философия спортсмена не должна меняться глобально. Даже в нынешних реалиях. Все понимают, что есть определённые моменты и нюансы, но каждый большой спортсмен должен ставить самые большие задачи и к ним двигаться. Все знают текущую ситуацию, а цель остаётся целью, и к ней надо двигаться, не изменяя ничего. Упал – встал и адаптируешься.
Чему научился за этот год? Подводную лодку водить не умею. А вот на стрельбище пострелял. Чего-то неординарного рассказать вам не могу.
Сергей Фёдоров и Иван Федотов
Фото: photo.khl.ru
Сергей Фёдоров
О пользе армии и возвращении Федотова в ЦСКА
— Человек отдал долг родине, отслужил год, раньше служили по два года, а то и больше. Рад Ваню видеть, молодчик, красава, армия всем идёт на пользу, это факт. Это пройденный и хороший этап. Рад, что Иван к нам присоединился. Год он провёл активно, но нечасто удавалось играть в хоккей на высоком уровне. Наша задача — максимально комфортные условия создать для него, ввести в курс дела. Его мышечная память и просто память быстро всё вспомнят. Конечно, не без ошибок это будет происходить, но в декабре, я думаю, мы увидим того Ивана Федотова, который здорово играет как в ЦСКА, так и в сборной России.
Пропустит ли Иван начало сезона? Чтобы ответить на этот вопрос, надо выйти на лёд и посмотреть друг на друга. Оттуда будем отталкиваться.
О своей службе
— В Советском Союзе и России правила отличаются. Когда я был молодым игроком и пришёл в ЦСКА в 16 лет, то с 18 до 20 лет я служил два года. Да, я играл в хоккей, так получилось. Всё остальное вы уже знаете, тут сложно что-то добавить. Как Иван уже сказал: «Случилось, как случилось». Мы можем много умных доводов привести, но никто не знает, как это всё случилось, кроме Ивана и тех людей, с кем он работал в этом направлении. Лично я тоже наблюдал за всем этим и прожил через те же эмоции, что и обыкновенные болельщики. Я очень рад, что Иван прошёл эту школу, что он жив, здоров, что он с нами и будет заниматься своим любимым делом.
О меморандумах и лигах
— На данный момент нас все участвующие стороны попросили об этом не говорить, даже в частном порядке. Сейчас идёт определённый процесс, он важен для всех, кто участвует в нём, для нашей страны тоже, так как слишком высокая заинтересованность всех участвующих сторон, чтобы все договорились и поняли друг друга. Если мы сейчас начнём говорить о меморандумах, лигах, ИИХФ, об НХЛ, КХЛ, то мы переступим черту, за которую нас просили не переступать.
Сергей Фёдоров
Фото: photo.khl.ru
Об изменениях в правилах КХЛ
— В принципе, это не сыграет определяющей роли, мы и ребята всегда в движении, шайба всегда двигается в сторону ворот соперника. Согласен, да, хорошо. Кто-то нововведениями пользуется больше, кто-то меньше, мы к этим моментам готовы, они нам приятны.
- 17 июля 2023
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