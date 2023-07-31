Лидер «Куньлуня» по победам среди вратарей Джереми Смит продлил контракт с клубом

Голкипер Джереми Смит подписал новый контракт с «Куньлунь Ред Стар» сроком на три сезона, сообщает пресс-служба китайского клуба.
«Смит лидирует по множеству показателей среди вратарей нашей команды за всю её историю: у него больше всех матчей, побед и сейвов. По «сухим» матчам он второй, далёк от лидерства по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности, но в этом кроется особое предназначение Смита: с мечтой играть за сборную он был с нами и в трудные времена, отдав всего себя китайскому хоккею в сезонах-2020/2021 и 2021/2022», — сказано в сообщении клуба.
За свою карьеру в КХЛ 34-летний вратарь за «Куньлунь Ред Стар» сыграл 110 матчей, в которых одержал 28 побед с 90,9% отражённых бросков, коэффициентом надёжности 3,20 и пятью «сухими» матчами.
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