«Куньлунь» продлил контракт с третьим бомбардиром команды прошлого сезона Паркером Фу

«Куньлунь Ред Стар» продлил контракт на три года форвардом Паркером Фу, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 24-летний форвард стал третьим бомбардиром команды, в 60 матчах набрав 30 (15+15) результативных баллов. Всего за три сезона за китайский клуб Паркер провёл 127 встреч, в которых забросил 24 шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 50 очков с показателем полезности «-21».

У Паркера Фу есть паспорт Китая. За национальную сборную этой страны нападающий сыграл 13 матчей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В этих встречах Фу набрал 19 (7+12) очков.

Ранее «Куньлунь Ред Стар» подписал трёхлетний контракт с братом Паркера Фу Спенсером.