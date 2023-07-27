«Куньлунь» продлил контракт с третьим бомбардиром команды прошлого сезона Паркером Фу
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«Куньлунь Ред Стар» продлил контракт на три года форвардом Паркером Фу, сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне 24-летний форвард стал третьим бомбардиром команды, в 60 матчах набрав 30 (15+15) результативных баллов. Всего за три сезона за китайский клуб Паркер провёл 127 встреч, в которых забросил 24 шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 50 очков с показателем полезности «-21».
У Паркера Фу есть паспорт Китая. За национальную сборную этой страны нападающий сыграл 13 матчей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В этих встречах Фу набрал 19 (7+12) очков.
Ранее «Куньлунь Ред Стар» подписал трёхлетний контракт с братом Паркера Фу Спенсером.
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