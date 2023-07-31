Мартемьянов — об уходе из «Сибири»: возможно, не всё в моём подходе устраивало руководство

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал про уход из «Сибири», с которой проработал два сезона.

«Приходя на итоговую пресс-конференцию, понимал, что не останусь в клубе? Не совсем. Но конкретных предложений и телодвижений в свою сторону не видел. Нутром я чувствовал, что в Новосибирске не останусь.

Я думаю, что это обоюдное решение. Возможно, не всё в моем подходе к работе устраивало руководство. Меня тоже не всё устраивало. Мы многое сделали, хотя хотелось бы ещё больше. Однако моя совесть перед болельщиками и руководством чиста. Единственное, хотелось зацепиться в серии с «Авангардом». Думаю, если бы прошли первый круг, то и предложение бы поступило. Задачу вернуть команду в плей-офф, которая передо мной стояла при назначении в «Сибирь», я выполнил. И игра была, и команду хорошую сделали. К сожалению, некоторые лидеры сейчас ушли», — сказал Мартемьянов в интервью Sport24.

В прошлом сезоне «Сибирь» под руководством Мартемьянова уступила в первом раунде Кубка Гагарина омскому «Авангарду» (1-4).